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Девальвация гривны — сколько будет стоить доллар в следующем году

3 ноября 2024 17:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Сможет ли правительство удержать курс гривны: прогнозы на 2025 год
Человек считает доллары. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Оптимистический курс гривны на уровне 45 грн за доллар в 2025 году может оказаться недостижимым без международной финансовой помощи. Эксперты предупреждают: при сокращении финансирования со стороны США возможно значительно большее обесценивание валюты.

Смогут ли украинские власти удержать курс доллара в следующем году журналисты Новини.LIVE спросили у одесского экономиста Сергея Якубовского.

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Все зависит от поддержки США

По его словам, курс гривны на следующий год будет на уровне 45 грн за доллар, только если Украина получит международную помощь в размере 50 млрд долларов. Однако, как считает Якубовский, сейчас это очень оптимистичный план, ведь в поддержку бюджета и военных нужд Украины поступает значительная часть средств от США.

"Если Украина получит 50 млрд долларов помощи в следующем году, то сможем удержать курс на уровне 45-50 грн за доллар. Однако, если этого не произойдет, возможно существенное снижение курса", — отмечает экономист.

Девальвация повлияет на импорт

По его словам, девальвация повлияет на цены на импортные товары, составляющие значительную часть рынка.

"При девальвации цены на промышленную продукцию вырастут не на 10%, а гораздо больше", — объясняет эксперт.

Предстоящее курс гривны также может зависеть от политических изменений в США.

"Если президентом станет Камала Гаррис, можно ожидать более стабильной помощи, а вот победа Трампа может привести к сокращению поддержки, что усугубит ситуацию с бюджетом Украины", — прогнозирует Якубовский.

Экономист говорит, что ввиду бюджетного дефицита в 20% ВВП девальвация до 50 грн за доллар — это вполне реалистичный сценарий на следующий год.

Напомним, дефицит бюджета Украины в 2025 году достигнет рекордных показателей, и покрыть его рассчитывают на средства помощи от стран ЕС и США. Также мы писали, что в сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос более чем на 6,4 трлн гривен.

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Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

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