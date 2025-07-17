Нацполіція знешкодила діяльність"смотрящого" за півднем України "Наума" - деталі

Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці нейтралізували діяльність впливового кримінального авторитета, відомого під прізвиськом "Наум", який координував злочинні угруповання на півдні України. Його зона контролю охоплювала Миколаївську, Одеську та Херсонську області, а вплив поширювався не лише на кримінальні кола, а й на виправні установи регіону.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі справи

За даними слідства, "Наум" мав офіційне визнання серед так званих "ворів у законі", серед яких — "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші. Під їхнім кураторством він призначав "смотрящих" у місцях позбавлення волі, контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених і їхні родини. Через ці зв’язки "Наум" отримав статус "положенця" — ексклюзивне право впливати на кримінальні процеси у тюрмах південного регіону України.

У рамках масштабної спецоперації поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. Зловмисника затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу.

Розслідування виявило численні факти злочинної діяльності. Зокрема, було задокументовано спробу рейдерського захоплення агропідприємства в Одеській області. Бізнесмену, який відмовився виконувати вимоги "Наума", загрожували: або сплатити 550 тисяч доларів, або передати у власність майновий комплекс та 60 вантажівок. Відмова гарантувала "проблеми".

Також поліцейські зафіксували систематичні зловживання у слідчих ізоляторах і колоніях, де затриманих змушували платити за невизнання "злодійських правил". Один із потерпілих під тиском переказав понад 86 тисяч гривень, які надсилала його мати через рахунки підставних осіб або ж поповнювала телефони "смотрящих".

За зібраними доказами "Наум" і двоє його спільників, колишній та нинішній "смотрящі" за Миколаївським слідчим ізолятором, отримали підозри за статтями про створення і поширення злочинного впливу та вимагання в особливо великих розмірах. Затриманого взято під варту.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями — до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання фігурантів справи. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці на місці подій. Фото: Національна поліція України

Затримання кримінального авторитету. Фото: Національна поліція України

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