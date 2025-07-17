Нацполіція знешкодила діяльність"смотрящого" за півднем України "Наума" - деталі

Діяв на користь РФ — затримано "смотрящого" за півднем України
Правоохоронці нейтралізували діяльність впливового кримінального авторитета, відомого під прізвиськом "Наум", який координував злочинні угруповання на півдні України. Його зона контролю охоплювала Миколаївську, Одеську та Херсонську області, а вплив поширювався не лише на кримінальні кола, а й на виправні установи регіону.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Деталі справи
За даними слідства, "Наум" мав офіційне визнання серед так званих "ворів у законі", серед яких — "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші. Під їхнім кураторством він призначав "смотрящих" у місцях позбавлення волі, контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених і їхні родини. Через ці зв’язки "Наум" отримав статус "положенця" — ексклюзивне право впливати на кримінальні процеси у тюрмах південного регіону України.
У рамках масштабної спецоперації поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. Зловмисника затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу.
Розслідування виявило численні факти злочинної діяльності. Зокрема, було задокументовано спробу рейдерського захоплення агропідприємства в Одеській області. Бізнесмену, який відмовився виконувати вимоги "Наума", загрожували: або сплатити 550 тисяч доларів, або передати у власність майновий комплекс та 60 вантажівок. Відмова гарантувала "проблеми".
Також поліцейські зафіксували систематичні зловживання у слідчих ізоляторах і колоніях, де затриманих змушували платити за невизнання "злодійських правил". Один із потерпілих під тиском переказав понад 86 тисяч гривень, які надсилала його мати через рахунки підставних осіб або ж поповнювала телефони "смотрящих".
За зібраними доказами "Наум" і двоє його спільників, колишній та нинішній "смотрящі" за Миколаївським слідчим ізолятором, отримали підозри за статтями про створення і поширення злочинного впливу та вимагання в особливо великих розмірах. Затриманого взято під варту.
Максимальне покарання за інкримінованими статтями — до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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