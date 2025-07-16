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Головна Одеса Готували удар по селітрі у порту Одещини — затримано агентів ФСБ

Готували удар по селітрі у порту Одещини — затримано агентів ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 16:50
На Одещині затримали агентів ФСБ, які коригували удар по порту
Фігурант після затримання. Фото: СБУ

Агенти ФСБ готували одну з наймасштабніших диверсій РФ на Одещині — підозрювані хотіли скоригувати удар по сховищу селітри у порту. Однак їх вчасно затримали працівники СБУ — фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

Працівники СБУ затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів. Як встановило розслідування, завданням фігурантів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, росіяни збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричини масштабні руйнування. 

Ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий житель і його 56-річна поплічниця. Щоб виконати завдання, інформатор влаштувався різноробочим у порт, де почав відстежувати прибуття морських вантажів. Агент, виявивши резервуари, заповнені селітрою, одразу доповів про це куратору, а також відправив йому відповідні координати.

Фігурантів затримали та провели заходи для убезпечення портової інфраструктури Одещини. Серед іншого, з місця потенційного удару було вивезено весь обсяг селітри. Також встановлено, що спільниця агента на своєму авто возила фігуранта на "тестові завдання" ворога, зокрема на підпали релейних шаф Укрзалізниці. Під час обшуків було знайдено докази роботи на ворога, а також бойові гранати. 

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Листування із ФСБ. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який намагався підпалити будівлю ТЦК. А також про те, чому ФСБ допитує українців у ПМР.

СБУ Одеса Одеська область ФСБ Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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