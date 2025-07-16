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Главная Одесса Готовили удар по селитре в порту Одесчины — задержаны агенты ФСБ

Готовили удар по селитре в порту Одесчины — задержаны агенты ФСБ

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 16:50
В Одесской области задержали агентов ФСБ, которые корректировали удар по порту
Фигурант после задержания. Фото: СБУ

Агенты ФСБ готовили одну из самых масштабных диверсий РФ в Одесской области — подозреваемые хотели скорректировать удар по хранилищу селитры в порту. Однако их вовремя задержали сотрудники СБУ — фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

Работники СБУ задержали двух агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по хранилищу селитры в одном из морских портов. Как установило расследование, задачей фигурантов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае "положительного ответа" от информаторов, россияне собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был вызвать масштабные разрушения.

Вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя соратница. Чтобы выполнить задание, информатор устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов. Агент, обнаружив резервуары, заполненные селитрой, сразу доложил об этом куратору, а также отправил ему соответствующие координаты.

Фигурантов задержали и провели мероприятия для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. Среди прочего, с места потенциального удара был вывезен весь объем селитры. Также установлено, что сообщница агента на своем авто возила фигуранта на "тестовые задания" врага, в частности на поджоги релейных шкафов Укрзализныци. Во время обысков были найдены доказательства работы на врага, а также боевые гранаты.

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Переписка с ФСБ. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который пытался поджечь здание ТЦК. А также о том, почему ФСБ допрашивает украинцев в ПМР.

СБУ Одесса Одесская область ФСБ Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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