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Главная Одесса Действовал в пользу РФ — задержан "смотрящий" за югом Украины

Действовал в пользу РФ — задержан "смотрящий" за югом Украины

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 22:40
Нацполиция обезвредила деятельность "смотрящего" за югом Украины "Наума" - детали
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители нейтрализовали деятельность влиятельного криминального авторитета, известного под прозвищем "Наум", который координировал преступные группировки на юге Украины. Его зона контроля охватывала Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, а влияние распространялось не только на криминальные круги, но и на исправительные учреждения региона.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Детали дела

По данным следствия, "Наум" имел официальное признание среди так называемых "воров в законе", среди которых - "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие. Под их кураторством он назначал "смотрящих" в местах лишения свободы, контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их семьи. Через эти связи "Наум" получил статус "положенца" — эксклюзивное право влиять на уголовные процессы в тюрьмах южного региона Украины.

В рамках масштабной спецоперации полицейские провели более 50 санкционированных обысков в четырех регионах Украины. Злоумышленника задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Расследование выявило многочисленные факты преступной деятельности. В частности, была задокументирована попытка рейдерского захвата агропредприятия в Одесской области. Бизнесмену, который отказался выполнять требования "Наума", угрожали: или заплатить 550 тысяч долларов, или передать в собственность имущественный комплекс и 60 грузовиков. Отказ гарантировал "проблемы".

Также полицейские зафиксировали систематические злоупотребления в следственных изоляторах и колониях, где задержанных заставляли платить за непризнание "воровских правил". Один из пострадавших под давлением перевел более 86 тысяч гривен, которые присылала его мать через счета подставных лиц или же пополняла телефоны "смотрящих".

По собранным доказательствам "Наум" и двое его сообщников, бывший и нынешний "смотрящие" за Николаевским следственным изолятором, получили подозрения по статьям о создании и распространении преступного влияния и вымогательстве в особо крупных размерах. Задержанный взят под стражу.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Діяв на користь РФ — затримано "смотрящого" за півднем України - фото 1
Задержание фигурантов дела. Фото: Национальная полиция Украины
Діяв на користь РФ — затримано "смотрящого" за півднем України - фото 2
Правоохранители на месте событий. Фото: Национальная полиция Украины
Действовал в пользу РФ — задержан "смотрящий" за югом Украины - фото 3
Задержание фигурантов дела. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, что агенты ФСБ готовили одну из самых масштабных диверсий РФ в Одесской области — подозреваемые хотели скорректировать удар по хранилищу селитры в порту. Однако их вовремя задержали сотрудники СБУ.

В Киеве недавно задержали двух шпионов из Китая, которые пытались разведать и передать технологии украинской ракеты "Нептун".

полиция Одесская область криминальный авторитет преступление Нацполиция
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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