Яка погода буде в Одесі 5 листопада

Прогноз погоди в Одесі — як краще сьогодні вдягтися
У вівторок, 5 листопада, в Одеській області очікується похолодання. Вночі подекуди можливі заморозки та сильний вітер. А от опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі південно-західний, вночі місцями пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі південно-західний, вночі місцями пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі -3...+2 °С, вдень +6...+11 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Цього тижня над Одещиною пануватиме поле підвищеного тиску та пов'язана з ним малохмарна погода без опадів.
Нічні температури повітря — близько 0 °С, денні +8...+12 °С. Вітер слабкий змінних напрямків. Легке хвилювання моря.
Температура морської води +11...+13 °С.
Нагадаємо, у Харкові вже випав перший сніг. Натомість в Одесі 2 листопада зафіксували новий температурний рекорд, перевищивши значення, що трималося майже століття.
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