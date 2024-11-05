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Прогноз погоди в Одесі — як краще сьогодні вдягтися

5 листопада 2024 06:03
Світлана Силенко - Редактор
Яка погода буде в Одесі 5 листопада
Дівчата фотографуються в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 5 листопада, в Одеській області очікується похолодання. Вночі подекуди можливі заморозки та сильний вітер. А от опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вночі південно-західний, вночі місцями пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра - фото 1
Погода на узбережжі Одещини. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вночі південно-західний, вночі місцями пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі -3...+2 °С, вдень +6...+11 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Цього тижня над Одещиною пануватиме поле підвищеного тиску та пов'язана з ним малохмарна погода без опадів.
Нічні температури повітря — близько 0 °С, денні +8...+12 °С. Вітер слабкий змінних напрямків. Легке хвилювання моря.
Температура морської води +11...+13 °С.

Нагадаємо, у Харкові вже випав перший сніг. Натомість в Одесі 2 листопада зафіксували новий температурний рекорд, перевищивши значення, що трималося майже століття.

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