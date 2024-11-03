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На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

3 листопада 2024 12:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі побито температурний рекорд, а за добу різко похолодало
Дитина усміхається матері. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Юлія Браславська
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вчора вдень, 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд, перевищивши значення, що трималося 98 років. Але вже 3 листопада хвиля холоду знизила температуру на 16-20 градусів.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Рекордно тепло

У перші дні листопада Одещина пережила справжні кліматичні "гойдалки". 2 листопада в Одесі було зафіксовано новий температурний рекорд — 19,9°C, що перевищило попередній максимум для цього дня, встановлений ще у 1926 році, на рівні 18,7°C. Жителі та гості міста могли насолодитися незвично теплою осінньою погодою, однак приємне тепло протрималося недовго.

Різке похолодання

Вже 3 листопада холодне повітря з півночі різко знизило температуру. Протягом лише 12 годин температура впала на 16-20 градусів, повернувши регіон до прохолодної осінньої погоди. На півночі області температура падала до майже -3 °C.

Метеорологи наголошують, що такі різкі зміни є рідкісним явищем для регіону, і попереджають про можливе погіршення погодних умов найближчими днями.

Нагадаємо, синоптики розповіли, як зміниться в Україні погода на вихідних, адже насувається активний циклон. Також ми повідомляли, що на сьогодні в Одеській області діє штормове попередження.

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