В Одессе побит температурный рекорд, а за сутки резко похолодало

Ребенок улыбается мать. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Вчера днем, 2 ноября, в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд , превысив значение, которое держалось 98 лет. Но уже 3 ноября волна холода понизила температуру на 16-20 градусов.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Рекордно тепло

В первые дни ноября Одесчина пережила настоящие климатические "качели". 2 ноября в Одессе был зафиксирован новый температурный рекорд — 19,9°C, что превысило предыдущий максимум для этого дня, установленный еще в 1926 году, на уровне 18,7°C. Жители и гости города могли насладиться необычно теплой осенью, однако приятное тепло продержалось недолго.

Резкое похолодание

Уже 3 ноября холодный воздух с севера резко снизил температуру. В течение 12 часов температура упала на 16-20 градусов, вернув регион к прохладной осенней погоде. На севере области температура падала до -3 °C.

Метеорологи подчеркивают, что такие резкие изменения являются редким явлением для региона, и предупреждают о возможном ухудшении погодных условий в ближайшие дни.

Напомним, синоптики рассказали, как изменится в Украине погода в выходные, ведь надвигается активный циклон. Также мы сообщали, что на сегодняшний день в Одесской области действует штормовое предупреждение.