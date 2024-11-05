Какая погода будет в Одессе 5 ноября

Девушки фотографируются в осеннем парке. Фото: Новини.LIV

Во вторник, 5 ноября, в Одесской области ожидается похолодание. Ночью могут быть заморозки и сильный ветер. А вот осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...+2°С, днем +7...+9°С.

Погода на побережье Одещины. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -3...+2°С, днем +6...+11°С.

На автодорогах области видимость добра.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

На этой неделе над Одесской областью будет господствовать поле повышенного давления и связана с ним безоблачная погода без осадков.

Ночные температуры воздуха около 0 °С, дневные +8...+12 °С. Ветер слабый, переменных направлений. Легкое волнение моря.

Температура морской воды +11...+13°С.

Напомним, в Харькове уже выпал первый снег. В Одессе 2 ноября зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось почти столетие.