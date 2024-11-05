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Прогноз погоды в Одессе — как лучше сегодня одеться

5 ноября 2024 06:03
Светлана Силенко - Редактор
Какая погода будет в Одессе 5 ноября
Девушки фотографируются в осеннем парке. Фото: Новини.LIV
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 5 ноября, в Одесской области ожидается похолодание. Ночью могут быть заморозки и сильный ветер. А вот осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер ночью юго-западный, ночью местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 0...+2°С, днем +7...+9°С.
Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра - фото 1
Погода на побережье Одещины. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер ночью юго-западный, ночью местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью -3...+2°С, днем +6...+11°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

На этой неделе над Одесской областью будет господствовать поле повышенного давления и связана с ним безоблачная погода без осадков.
Ночные температуры воздуха около 0 °С, дневные +8...+12 °С. Ветер слабый, переменных направлений. Легкое волнение моря.
Температура морской воды +11...+13°С.

Напомним, в Харькове уже выпал первый снег. В Одессе 2 ноября зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось почти столетие.

погода прогноз погоды Одесса Одесская область Новости Одессы

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