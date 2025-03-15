Експерти проти онлайн-виборів — чому це загроза для України

Дівчина виходить з кабінки під час голосування. Фото ілюстративне: УНІАН/В'ячеслав Ратинський

Тема дистанційних виборів в Україні набирає актуальності на фоні війни, але виникають серйозні питання довіри до таких методів. Експерти впевнені, що онлайн-голосування є вразливим до зовнішнього втручання, що може знищити довіру до виборчого процесу в країні.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

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Анатолій Бойко каже, що категорично проти проведення виборів через пошту або онлайн. Адже будь-які механізми голосування мають не лише відповідати стандартам безпеки, а й бути сприйнятими суспільством як надійні та прозорі.

"Сьогодні довіри до онлайн-виборів та голосування поштою в суспільстві немає. Росія мріє про те, щоб ці вибори взагалі зірвати й показати нас як неспроможну державу", — зазначив Бойко.

Він також зазначив, що навіть за відсутності фальсифікацій чи зовнішнього втручання, будь-яка підозра в ненадійності таких методів може призвести до суспільного вибуху.

Вибори України за кордоном

Окрім того, в якості єдиного оптимального варіанту він пропонує організувати відкриття виборчих дільниць за кордоном, що дозволить громадянам, які перебувають за межами країни, взяти участь у виборах.

"Я не бачу в цьому жодної проблеми, яку б не можна було вирішити", — сказав Анатолій Бойко.

Нагадаємо, для проведення президентських виборів в Україні необхідно близько 6 мільярдів гривень. Також ми писали, наскільки реально провести вибори в Україні вже цього року.