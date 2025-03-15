Эксперты против онлайн-выборов — почему это угроза для Украины

Девушка выходит из кабинки во время голосования. Фото иллюстративное: УНИАН/Вячеслав Ратинский

Тема дистанционных выборов в Украине набирает актуальность на фоне войны, но возникают серьезные вопросы доверия к таким методам. Эксперты уверены, что онлайн-голосование является уязвимым к внешнему вмешательству, что может уничтожить доверие к избирательному процессу в стране.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

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Анатолий Бойко говорит, что категорически против проведения выборов через почту или онлайн. Ведь любые механизмы голосования должны не только соответствовать стандартам безопасности, но и быть воспринятыми обществом как надежные и прозрачные.

"Сегодня доверия к онлайн-выборам и голосованию по почте в обществе нет. Россия мечтает о том, чтобы эти выборы вообще сорвать и показать нас как несостоятельное государство", — отметил Бойко.

Он также отметил, что даже при отсутствии фальсификаций или внешнего вмешательства любое подозрение в ненадежности таких методов может привести к общественному взрыву.

Выборы Украины за рубежом

Кроме того, в качестве единственного оптимального варианта он предлагает организовать открытие избирательных участков за рубежом, что позволит гражданам, которые находятся за пределами страны, принять участие в выборах.

"Я не вижу в этом ни одной проблемы, которую бы нельзя было решить", — сказал Анатолий Бойко.

Напомним, для проведения президентских выборов в Украине необходимо около 6 миллиардов гривен. Также мы писали, насколько реально провести выборы в Украине уже в этом году.