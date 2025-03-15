Эксперты против онлайн-выборов — почему это угроза для Украины

Онлайн голосование на выборах в Украине — почему это опасно
Тема дистанционных выборов в Украине набирает актуальность на фоне войны, но возникают серьезные вопросы доверия к таким методам. Эксперты уверены, что онлайн-голосование является уязвимым к внешнему вмешательству, что может уничтожить доверие к избирательному процессу в стране.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.
Дистанционное голосование
Анатолий Бойко говорит, что категорически против проведения выборов через почту или онлайн. Ведь любые механизмы голосования должны не только соответствовать стандартам безопасности, но и быть воспринятыми обществом как надежные и прозрачные.
"Сегодня доверия к онлайн-выборам и голосованию по почте в обществе нет. Россия мечтает о том, чтобы эти выборы вообще сорвать и показать нас как несостоятельное государство", — отметил Бойко.
Он также отметил, что даже при отсутствии фальсификаций или внешнего вмешательства любое подозрение в ненадежности таких методов может привести к общественному взрыву.
Выборы Украины за рубежом
Кроме того, в качестве единственного оптимального варианта он предлагает организовать открытие избирательных участков за рубежом, что позволит гражданам, которые находятся за пределами страны, принять участие в выборах.
"Я не вижу в этом ни одной проблемы, которую бы нельзя было решить", — сказал Анатолий Бойко.
Напомним, для проведения президентских выборов в Украине необходимо около 6 миллиардов гривен. Также мы писали, насколько реально провести выборы в Украине уже в этом году.
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