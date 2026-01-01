Одеса отримає автобуси від громад України

Соціальний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через перебої зі світлом в Одесі виникли проблеми з роботою громадського транспорту. Частина електротранспорту тимчасово не виходить на маршрути. Щоб місто не залишилося без перевезень, громади з інших регіонів України передають Одесі автобуси. Загалом місто отримає майже 40 одиниць транспорту.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

Допомога Одесі

Після масованих російських обстрілів в Одеській області у місті загострилася ситуація з електропостачанням. Через це частина електротранспорту не може працювати у звичному режимі. Міська влада звернулася по допомогу, і громади з інших регіонів оперативно відгукнулися. Координацією передачі транспорту займається Міністерство розвитку громад та територій України, яке забезпечує взаємодію між містами та швидке реагування на потреби Одеси.

Скільки автобусів дадуть

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, до підтримки долучилися одразу кілька громад.

"Львівська та Кропивницька громади передають по 10 автобусів, Миколаївська і Житомирська — по 5, Маріупольська та Вінницька — по три. Також свій транспорт надає Білоцерківська громада", — зазначив Олексій Кулеба.

Частина автобусів уже прямує до Одеси, решту планують доставити найближчими днями. Транспорт надають тимчасово — на період подолання наслідків проблем з електропостачанням.

Проєкт "Пліч-о-пліч"

Передача автобусів відбувається в межах національного проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади". Його суть — у прямій допомозі між громадами з різних регіонів у складних умовах війни. Наразі до ініціативи вже долучилися близько 1100 громад, які підтримують одна одну та допомагають зберігати стабільну роботу міст і сіл по всій країні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, у якому транспорті пенсіонери платитимуть за проїзд у 2026 році. Також ми писали про те, де та коли у Києві з'являться нові станції метро.