Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дістатись до роботи легше — Одесі передадуть 40 автобусів

Дістатись до роботи легше — Одесі передадуть 40 автобусів

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 12:06
Одеса отримає автобуси від громад України
Соціальний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через перебої зі світлом в Одесі виникли проблеми з роботою громадського транспорту. Частина електротранспорту тимчасово не виходить на маршрути. Щоб місто не залишилося без перевезень, громади з інших регіонів України передають Одесі автобуси. Загалом місто отримає майже 40 одиниць транспорту.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Допомога Одесі

Після масованих російських обстрілів в Одеській області у місті загострилася ситуація з електропостачанням. Через це частина електротранспорту не може працювати у звичному режимі. Міська влада звернулася по допомогу, і громади з інших регіонів оперативно відгукнулися. Координацією передачі транспорту займається Міністерство розвитку громад та територій України, яке забезпечує взаємодію між містами та швидке реагування на потреби Одеси.

Скільки автобусів дадуть

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, до підтримки долучилися одразу кілька громад.

"Львівська та Кропивницька громади передають по 10 автобусів, Миколаївська і Житомирська — по 5, Маріупольська та Вінницька — по три. Також свій транспорт надає Білоцерківська громада", — зазначив Олексій Кулеба.

Частина автобусів уже прямує до Одеси, решту планують доставити найближчими днями. Транспорт надають тимчасово — на період подолання наслідків проблем з електропостачанням.

Проєкт "Пліч-о-пліч"

Передача автобусів відбувається в межах національного проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади". Його суть — у прямій допомозі між громадами з різних регіонів у складних умовах війни. Наразі до ініціативи вже долучилися близько 1100 громад, які підтримують одна одну та допомагають зберігати стабільну роботу міст і сіл по всій країні.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, у якому транспорті пенсіонери платитимуть за проїзд у 2026 році. Також ми писали про те, де та коли у Києві з'являться нові станції метро.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси автобуси громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації