В Одесі збільшують кількість автобусів через зупинку трамваїв

Через дефіцит електроенергії трамваї та тролейбуси в Одесі тимчасово не курсують. Міська влада разом із перевізниками шукає рішення, щоб люди не залишилися без транспорту. Основний акцент — збільшити кількість автобусів, насамперед на соціальних маршрутах.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Збільшення автобусів

В Одесі планують збільшити кількість автобусів на міських і соціальних маршрутах через зупинку трамваїв і тролейбусів. Електротранспорт тимчасово не працює через дефіцит електроенергії, що особливо ускладнило пересування для пільгових категорій пасажирів. У місті таких категорій — 22, і всі вони мають право на безкоштовний проїзд.

Щоб люди могли безперешкодно пересуватися містом, влада разом із перевізниками шукає можливості вивести на маршрути більше автобусів. Йдеться, зокрема, про компенсацію підприємцям за перевезення пільговиків. Також до Одеси планують залучити додаткові автобуси з інших областей, аби зменшити навантаження на чинні маршрути.

"Дякую віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі, до якого я звернувся по допомогу і ми вже маємо домовленості про залучення додаткових автобусів з інших областей – працюємо над тим, щоб підсилити транспорт у місті", — зазначив Сергій Лисак.

Рух соціальних автобусів

Наразі в Одесі продовжують працювати соціальні автобуси, які курсують замість трамваїв і тролейбусів на маршрутах, де рух електротранспорту тимчасово обмежений або зупинений. Вони забезпечують перевезення пасажирів, зокрема для пільгових категорій населення.

Маршрути:

Залізничний вокзал — вул. 28 Бригади. Інтервал руху: 12–15 хвилин

вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна

вул. Тираспольське шосе (Два Стовпи) — вул. Дігтярна. Інтервал руху: 60 хвилин

вул. Інглезі — Залізничний вокзал

Додаткові автобуси працюють за наступними напрямками:

По маршруту трамваю №5 — забезпечено роботу двох автобусів № 5тр на ділянці від Залізничного Вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар) та у зворотному напрямку. Інтервал руху — 30 хвилин.

По маршруту трамваю № 18 — забезпечено роботу автобуса № 18к на ділянці "11 ст. Великого Фонтану — 16 ст. Великого Фонтану". Інтервал руху — 60 хвилин.

По маршруту трамваю № 20 забезпечено роботу одного автобуса. Інтервал руху — 60 хвилин.

По маршруту тролейбуса № 8 — забезпечено роботу автобусів маршруту № 208 на ділянці "Залізничний Вокзал — Суперфосфатний завод". Інтервал руху — 15-20 хвилин.

По маршруту тролейбуса № 3 — забезпечено роботу автобусів маршруту № 233 на ділянці "Застава I — парк ім. Шевченка". Інтервал руху — 10-15 хвилин.

