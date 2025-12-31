Видео
Количество автобусов в Одессе станет больше — что известно

Количество автобусов в Одессе станет больше — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:10
В Одессе увеличивают количество автобусов из-за остановки трамваев
Социальный автобус в Одессе. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Из-за дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы в Одессе временно не курсируют. Городские власти вместе с перевозчиками ищут решение, чтобы люди не остались без транспорта. Основной акцент — увеличить количество автобусов, прежде всего на социальных маршрутах.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Увеличение автобусов

Увеличение автобусов

В Одессе планируют увеличить количество автобусов на городских и социальных маршрутах из-за остановки трамваев и троллейбусов. Электротранспорт временно не работает из-за дефицита электроэнергии, что особенно усложнило передвижение для льготных категорий пассажиров. В городе таких категорий — 22, и все они имеют право на бесплатный проезд.

Чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться по городу, власти вместе с перевозчиками ищут возможности вывести на маршруты больше автобусов. Речь идет, в частности, о компенсации предпринимателям за перевозку льготников. Также в Одессу планируют привлечь дополнительные автобусы из других областей, чтобы уменьшить нагрузку на действующие маршруты.

"Спасибо вице-премьер-министру Алексею Кулебе, к которому я обратился за помощью и мы уже имеем договоренности о привлечении дополнительных автобусов из других областей - работаем над тем, чтобы усилить транспорт в городе", — отметил Сергей Лысак.

Движение социальных автобусов

Сейчас в Одессе продолжают работать социальные автобусы, которые курсируют вместо трамваев и троллейбусов на маршрутах, где движение электротранспорта временно ограничено или остановлено. Они обеспечивают перевозку пассажиров, в том числе для льготных категорий населения.

Маршруты:

  • Железнодорожный вокзал — ул. 28 Бригады. Интервал движения: 12-15 минут
  • ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная
  • ул. Тираспольское шоссе (Два Столба) — ул. Дегтярная. Интервал движения: 60 минут
  • Инглези — Железнодорожный вокзал

Дополнительные автобусы работают по следующим направлениям:

  • По маршруту трамвая №5 — обеспечена работа двух автобусов № 5тр на участке от Железнодорожного Вокзала до Аркадии (через Французский бульвар) и в обратном направлении. Интервал движения — 30 минут.
  • По маршруту трамвая № 18 — обеспечена работа автобуса № 18к на участке "11 ст. Большого Фонтана — 16 ст. Большого Фонтана". Интервал движения — 60 минут.
  • По маршруту трамвая № 20 обеспечена работа одного автобуса. Интервал движения — 60 минут.
  • По маршруту троллейбуса № 8 — обеспечена работа автобусов маршрута № 208 на участке "Железнодорожный Вокзал — Суперфосфатный завод". Интервал движения — 15-20 минут.
  • По маршруту троллейбуса № 3 — обеспечена работа автобусов маршрута № 233 на участке "Застава I — парк им. Интервал движения — 10-15 минут.

Напомним, мы сообщали о том, кого не пропускают из Одесской области в Молдову без еЧерги. Также мы писали о том, как изменится стоимость проезда в Одессе в январе.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы общественный транспорт трамвай троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
