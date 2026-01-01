Видео
Добраться до работы легче — Одессе передадут 40 автобусов

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 12:06
Одесса получит автобусы от громад Украины
Социальный автобус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за перебоев со светом в Одессе возникли проблемы с работой общественного транспорта. Часть электротранспорта временно не выходит на маршруты. Чтобы город не остался без перевозок, громады из других регионов Украины передают Одессе автобусы. Всего город получит почти 40 единиц транспорта.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Помощь Одессе

После массированных российских обстрелов в Одесской области в городе обострилась ситуация с электроснабжением. Из-за этого часть электротранспорта не может работать в обычном режиме. Городские власти обратились за помощью, и громады из других регионов оперативно откликнулись. Координацией передачи транспорта занимается Министерство развития громад и территорий Украины, которое обеспечивает взаимодействие между городами и быстрое реагирование на потребности Одессы.

Сколько автобусов дадут

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, к поддержке присоединились сразу несколько громад.

"Львовская и Кропивницкая громады передают по 10 автобусов, Николаевская и Житомирская — по 5, Мариупольская и Винницкая — по три. Также свой транспорт предоставляет Белоцерковская громада",— отметил Алексей Кулеба.

Часть автобусов уже направляется в Одессу, остальные планируют доставить в ближайшие дни. Транспорт предоставляют временно — на период преодоления последствий проблем с электроснабжением.

Проект "Бок о бок"

Передача автобусов происходит в рамках национального проекта "Бок о бок: сплоченные громады". Его суть — в прямой помощи между общинами из разных регионов в сложных условиях войны. Сейчас к инициативе уже присоединились около 1100 общин, которые поддерживают друг друга и помогают сохранять стабильную работу городов и сел по всей стране.

Напомним, мы сообщали о том, в каком транспорте пенсионеры будут платить за проезд в 2026 году. Также мы писали о том, где и когда в Киеве появятся новые станции метро.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
