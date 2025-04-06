Погода в Одесі на завтра — містян чекає суттєве похолодання

Хлопець слухає музику. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра в Одесі очікується хмарна погода з незначними проясненнями. Опадів не буде, але відчуватиметься прохолода через сильний вітер. Температура повітря поступово підвищуватиметься протягом дня. Атмосферний тиск буде стабільний, що сприятиме гарному самопочуттю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 7 квітня

Вночі температура становитиме +1 °C, але через вітер відчуватиметься як -2 °C. Вітер сягне 8 м/с, вологість — близько 61%.

Зранку погода залишиться без опадів. Температура триматиметься на рівні +1 °C, а відчуватиметься так само як -2 °C. Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст., вітер — 8 м/с.

До обіду повітря прогріється до +7 °C, але через вітер — 7 м/с, відчуватиметься як +5 °C. Вологість знизиться до 53%, тиск зросте до 755 мм.

Увечері температура залишиться на рівні +7 °C, відчуватиметься як +5 °C. Вологість — 39%, без опадів, вітер — 7 м/с.

Схід сонця — о 06:24, захід — о 19:33. Тривалість світлового дня — трохи 13 годин 09 хвилин.

Погода в Одесі на 7 квітня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 7 квітня

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі заморозок 0...-5 °С, місцями +1...+3 °С, вдень +4...+9 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на 7 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині оголошено попередження про стихійне метеорологічне явище ІІ рівня небезпечності з 7 квітня. Також ми писали, що на завтра синоптики попереджають про можливий сніг у північних областях, і про дощ у південно-східній частині. На решті території — без істотних опадів.