Погода в Одессе на завтра - горожан ждет существенное похолодание

Парень слушает музыку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра в Одессе ожидается облачная погода с незначительными прояснениями. Осадков не будет, но будет ощущаться прохлада из-за сильного ветра. Температура воздуха постепенно будет повышаться в течение дня. Атмосферное давление будет стабильным, что будет способствовать хорошему самочувствию.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 7 апреля

Ночью температура составит +1 °C, но из-за ветра будет ощущаться как -2 °C. Ветер достигнет 8 м/с, влажность — около 61%.

Утром погода останется без осадков. Температура будет держаться на уровне +1 °C, а ощущаться так же как -2 °C. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст., ветер — 8 м/с.

К обеду воздух прогреется до +7 °C, но из-за ветра — 7 м/с, будет ощущаться как +5 °C. Влажность снизится до 53%, давление вырастет до 755 мм.

Вечером температура останется на уровне +7 °C, будет ощущаться как +5 °C. Влажность — 39%, без осадков, ветер — 7 м/с.

Восход солнца — в 06:24, заход — в 19:33. Продолжительность светового дня - немного 13 часов 09 минут.

Погода в Одессе на 7 апреля. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 7 апреля

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью заморозок 0...-5 °С, местами +1...+3 °С, днем +4...+9 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на 7 апреля. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области объявлено предупреждение о стихийном метеорологическом явлении II уровня опасности с 7 апреля. Также мы писали, что на завтра синоптики предупреждают о возможном снеге в северных областях, и о дожде в юго-восточной части. На остальной территории - без существенных осадков.