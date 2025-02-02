Прогноз погоди в Одесі — дощ, вітер і зниження тиску

Люди йдуть містом під час негоди. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 3 лютого, в Одесі очікується прохолодна погода з опадами та посиленим вітром. Уранці можливий значний дощ, а температура протягом доби не підніметься вище +3 °C. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься. Також у регіоні оголошено штормове попередження, через сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 3 лютого

Протягом ночі температура повітря становитиме +1 °C, а відчуватиметься аналогічно. Вологість сягатиме 83%, можливі невеликі опади (1,6 мм), вітер слабкий — 2 м/с.

Ранок буде холоднішим — температура підніметься до +2 °C, але через вітер 4 м/с відчуватиметься, як 0 °C. Очікуються інтенсивні опади (5,1 мм), вологість — 98%.

Удень повітря прогріється до +3 °C, проте через вітер 5 м/с температура відчуватиметься як +1 °C. Опади будуть менш інтенсивними — 1,9 мм, а вологість залишатиметься високою — 95%.

Увечері температура збережеться на рівні +3 °C, але через посилений вітер (7 м/с) здаватиметься, що на вулиці 0 °C. Опади мінімальні (0,1 мм), а вологість впаде до 70%.

Сонце зійде о 07:17, а зайде о 17:04, що дасть 9 годин 46 хвилин світлового дня.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 3 лютого

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірні опади, вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу з дощем.

Вночі місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Вітер східний, вдень північний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень 0...+5 °С, вночі на півночі до - 3°С.

Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку лютого очікуються снігопади на два дні. Також ми писали, що до берегів Одещини наближається небезпечна погода.