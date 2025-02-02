Прогноз погоды в Одессе — дождь, ветер и снижение давления

Доставайте теплые плащи — завтра Одессу заметет
Завтра, 3 февраля, в Одессе ожидается прохладная погода с осадками и усиленным ветром. Утром возможен значительный дождь, а температура в течение суток не поднимется выше +3 °C. Атмосферное давление будет постепенно снижаться. Также в регионе объявлено штормовое предупреждение, из-за сильного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 3 февраля
В течение ночи температура воздуха составит +1 °C, а ощущаться будет аналогично. Влажность будет достигать 83%, возможны небольшие осадки (1,6 мм), ветер слабый — 2 м/с.
Утро будет холоднее — температура поднимется до +2 °C, но из-за ветра 4 м/с будет ощущаться, как 0 °C. Ожидаются интенсивные осадки (5,1 мм), влажность — 98%.
Днем воздух прогреется до +3 °C, однако из-за ветра 5 м/с температура будет ощущаться как +1 °C. Осадки будут менее интенсивными — 1,9 мм, а влажность будет оставаться высокой — 95%.
Вечером температура сохранится на уровне +3 °C, но из-за усиленного ветра (7 м/с) будет казаться, что на улице 0 °C. Осадки минимальные (0,1 мм), а влажность упадет до 70%.
Солнце взойдет в 07:17, а зайдет в 17:04, что даст 9 часов 46 минут светового дня.
Погода в Одесской области на 3 февраля
- Облачно с прояснениями.
- Ночью умеренные осадки, днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега с дождем.
- Ночью местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.
- Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью и днем 0...+5 °С, ночью на севере до - 3 °С.
Напомним, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня. Также мы писали, что к берегам Одесской области приближается опасная погода.
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