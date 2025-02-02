Прогноз погоды в Одессе — дождь, ветер и снижение давления

Люди идут по городу во время непогоды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 3 февраля, в Одессе ожидается прохладная погода с осадками и усиленным ветром. Утром возможен значительный дождь, а температура в течение суток не поднимется выше +3 °C. Атмосферное давление будет постепенно снижаться. Также в регионе объявлено штормовое предупреждение, из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 3 февраля

В течение ночи температура воздуха составит +1 °C, а ощущаться будет аналогично. Влажность будет достигать 83%, возможны небольшие осадки (1,6 мм), ветер слабый — 2 м/с.

Утро будет холоднее — температура поднимется до +2 °C, но из-за ветра 4 м/с будет ощущаться, как 0 °C. Ожидаются интенсивные осадки (5,1 мм), влажность — 98%.

Днем воздух прогреется до +3 °C, однако из-за ветра 5 м/с температура будет ощущаться как +1 °C. Осадки будут менее интенсивными — 1,9 мм, а влажность будет оставаться высокой — 95%.

Вечером температура сохранится на уровне +3 °C, но из-за усиленного ветра (7 м/с) будет казаться, что на улице 0 °C. Осадки минимальные (0,1 мм), а влажность упадет до 70%.

Солнце взойдет в 07:17, а зайдет в 17:04, что даст 9 часов 46 минут светового дня.

Погода в Одессе на воскресенье на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 3 февраля

Облачно с прояснениями.

Ночью умеренные осадки, днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега с дождем.

Ночью местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер восточный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 0...+5 °С, ночью на севере до - 3 °С.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня. Также мы писали, что к берегам Одесской области приближается опасная погода.