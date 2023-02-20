Одесит запустив салют прямо в бік дитячого майданчика

Зловмисник був напідпитку

Учора на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який попри заборону, запускав феєрверки. Втім він не влаштував собі свято, а намагався розігнати дітей, що грали на майданчику у нього під вікнами.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Свідки пояснили, що порушник з вікна квартири направляє петарди та салюти у напрямку дитячого майданчику, де граються діти. На місці події інспектори встановили квартиру, з якої громадянин запускав піротехніку.

"Чоловік зізнався, що йому заважали діти, які голосно гралися на майданчику та в такий спосіб він вирішив їх розігнати. Обстежуючи квартиру громадянина, патрульні також виявили використану установку піротехніки", — йдеться в повідомленні.

В регіоні діють заборони

Згідно з розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка, з 30 червня поточного року в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото- та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Нагадаємо, в Одесі 25 січня під час ракетної небезпеки чоловік вирішив випустити феєрверк, чим сильно налякав мешканців й порушив заборону. Поліцейські повідомили йому про підозру в хуліганстві.