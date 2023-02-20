Одессит запустил салют прямо в сторону детской площадки

"Дети громко играли": одессит запустил салют прямо в сторону площадки
Вчера на горячую линию 102 поступило сообщение о мужчине, который, несмотря на запрет, запускал фейерверки. Впрочем, он не устроил себе праздник, а пытался разогнать детей, игравших на площадке у него под окнами.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
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Свидетели объяснили, что нарушитель из окна квартиры направляет петарды и салюты в направлении детской площадки, где играют дети. На месте происшествия инспекторы установили квартиру, из которой гражданин запускал пиротехнику.
"Мужчина признался, что ему мешали громко игравшие на площадке дети и таким образом он решил их разогнать. Обследуя квартиру гражданина, патрульные также обнаружили использованную установку пиротехники", — говорится в сообщении.
В регионе действуют запреты
Согласно распоряжению начальника Одесской ОВ Максима Марченко, с 30 июня текущего года в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.
Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото- и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.
Напомним, в Одессе 25 января во время ракетной опасности мужчина решил выпустить фейерверк, чем сильно испугал жителей и нарушил запрет. Полицейские сообщили ему о подозрении в хулиганстве.