Скандальний дитячий майданчик у центрі Одеси знесли — на новий немає грошей

Дитячого майданчика на Соборній площі в Одесі не буде — чому
Дитяче містечко на Соборній площі, попри запевнення влади, поки будувати не будуть. Але в бюджеті міста не знайшли кошти, аби побудувати заміну знесеному майданчику.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з соціальної політики та праці.
Не знайшли коштів
Голова профільної комісії Лілія Леонідова поінформувала депутатів, що їхній запит щодо виділення коштів не мав результату. Оскільки грошей на нове дитяче містечко замість знесеного інклюзивного майданчика в бюджеті наразі немає.
"На сьогодні комісія з бюджету не підтримала фінансування на ці два об'єкти, що ми планували звернутися, ми зробили, фінансування не передбачено, вони розглядають можливість" — каже Лілія Леонідова.
Лілія Леонідова також повідомила, що бюджетна комісія міськради не знайшла коштів і на нові громадські вбиральні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про демонтаж дитячого майданчика на Соборній площі. А також про виплати для дітей з інвалідністю в Одесі.
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