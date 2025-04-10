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Дитячого майданчика на Соборній площі в Одесі не буде — чому

10 квітня 2025 19:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скандальний дитячий майданчик у центрі Одеси знесли — на новий немає грошей
Старий майданчик на Соборній площі. Фото: Офіційний канал міста
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Дитяче містечко на Соборній площі, попри запевнення влади, поки будувати не будуть. Але в бюджеті міста не знайшли кошти, аби побудувати заміну знесеному майданчику.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з соціальної політики та праці.

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Не знайшли коштів

Голова профільної комісії Лілія Леонідова поінформувала депутатів, що їхній запит щодо виділення коштів не мав результату. Оскільки грошей на нове дитяче містечко замість знесеного інклюзивного майданчика в бюджеті наразі немає.

"На сьогодні комісія з бюджету не підтримала фінансування на ці два об'єкти, що ми планували звернутися, ми зробили, фінансування не передбачено, вони розглядають можливість" — каже Лілія Леонідова.

Лілія Леонідова також повідомила, що бюджетна комісія міськради не знайшла коштів і на нові громадські вбиральні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про демонтаж дитячого майданчика на Соборній площі. А також про виплати для дітей з інвалідністю в Одесі.

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