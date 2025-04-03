В Одессе демонтируют аварийную детскую площадку

Скандальную площадку на Соборной площади в Одессе демонтируют
Завтра, 4 апреля, на Соборной площади начнется демонтаж старой детской площадки. Объект неоднократно находился в центре скандалов, поскольку горожане опасаются, что дети могут там травмироваться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Аварийная площадка
Эту площадку возвели там более 10 лет назад и она давно нуждалась в капитальном ремонте. Чиновники неоднократно обещали ее восстановить, соблюдая требования инклюзивности и безопасности, однако так этого и не сделали, что вызвало возмущение у горожан.
Наконец-то сделают
Из-за аварийного состояния конструкций и возможной опасности для детей хотят демонтировать все сооружения площадки. Кроме того, будет выполнено снятие всего оборудования с целью дальнейшего восстановления. Позже на этом месте планируется обустройство современного игрового пространства для маленьких жителей города, которое уже давно обещали одесситам.
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