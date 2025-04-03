В Одессе демонтируют аварийную детскую площадку

Аварийная площадка. Фото: Официальный канал города

Завтра, 4 апреля, на Соборной площади начнется демонтаж старой детской площадки. Объект неоднократно находился в центре скандалов, поскольку горожане опасаются, что дети могут там травмироваться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Аварийная площадка

Эту площадку возвели там более 10 лет назад и она давно нуждалась в капитальном ремонте. Чиновники неоднократно обещали ее восстановить, соблюдая требования инклюзивности и безопасности, однако так этого и не сделали, что вызвало возмущение у горожан.

Сооружения на площадке. Фото: Официальный канал города

Разрисованные конструкции. Фото: Официальный канал города

Наконец-то сделают

Из-за аварийного состояния конструкций и возможной опасности для детей хотят демонтировать все сооружения площадки. Кроме того, будет выполнено снятие всего оборудования с целью дальнейшего восстановления. Позже на этом месте планируется обустройство современного игрового пространства для маленьких жителей города, которое уже давно обещали одесситам.

Старая карусель. Фото: Официальный канал города

Площадка, которую снесут. Фото: Официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о помощи детям с инвалидностью. А также о том, как понять, что ваш ребенок — российский агент.