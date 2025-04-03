В Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик

Скандальний майданчик на Соборній площі в Одесі демонтують
Завтра, 4 квітня, на Соборній площі розпочнеться демонтаж старого дитячого майданчика. Об'єкт неодноразово перебував у центрі скандалів, оскільки містяни побоюються, що діти можуть там травмуватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Аварійний майданчик
Цей майданчик звели там більше 10 років тому, й він давно потребував капітального ремонту. Чиновники неодноразово обіцяли його відновити, дотримуючись вимог інклюзивності та безпеки, проте так цього і не зробили, що викликало обурення в містян.
Нарешті зроблять
Через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей хочуть демонтувати усі споруди майданчику. Крім того, буде виконано зняття всього устаткування з метою подальшого відновлення. Пізніше на цьому місці планується облаштування сучасного ігрового простору для маленьких мешканців міста, який вже давно обіцяли одеситам.
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