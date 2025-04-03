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Скандальний майданчик на Соборній площі в Одесі демонтують

3 квітня 2025 16:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик
Аварійний майданчик. Фото: Офіційний канал міста
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Завтра, 4 квітня, на Соборній площі розпочнеться демонтаж старого дитячого майданчика. Об'єкт неодноразово перебував у центрі скандалів, оскільки містяни побоюються, що діти можуть там травмуватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Аварійний майданчик

Цей майданчик звели там більше 10 років тому, й він давно потребував капітального ремонту. Чиновники неодноразово обіцяли його відновити, дотримуючись вимог інклюзивності та безпеки, проте так цього і не зробили, що викликало обурення в містян.

Після скандалів в Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик - фото 1
Споруди на майданчику. Фото: Офіційний канал міста
Після скандалів в Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик - фото 2
Розмальовані конструкції. Фото: Офіційний канал міста

Нарешті зроблять

Через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей хочуть демонтувати усі споруди майданчику. Крім того, буде виконано зняття всього устаткування з метою подальшого відновлення. Пізніше на цьому місці планується облаштування сучасного ігрового простору для маленьких мешканців міста, який вже давно обіцяли одеситам.

Після скандалів в Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик - фото 3
Стара карусель. Фото: Офіційний канал міста
Після скандалів в Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик - фото 4
Майданчик, що знесуть. Фото: Офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про допомогу дітям з інвалідністю. А також про те, як зрозуміти, що ваша дитина — російський агент.

Одеса скандал діти Новини Одеси безпека
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