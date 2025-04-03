В Одесі демонтують аварійний дитячий майданчик

Аварійний майданчик. Фото: Офіційний канал міста

Завтра, 4 квітня, на Соборній площі розпочнеться демонтаж старого дитячого майданчика. Об'єкт неодноразово перебував у центрі скандалів, оскільки містяни побоюються, що діти можуть там травмуватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Аварійний майданчик

Цей майданчик звели там більше 10 років тому, й він давно потребував капітального ремонту. Чиновники неодноразово обіцяли його відновити, дотримуючись вимог інклюзивності та безпеки, проте так цього і не зробили, що викликало обурення в містян.

Споруди на майданчику. Фото: Офіційний канал міста

Розмальовані конструкції. Фото: Офіційний канал міста

Нарешті зроблять

Через аварійний стан конструкцій та можливу небезпеку для дітей хочуть демонтувати усі споруди майданчику. Крім того, буде виконано зняття всього устаткування з метою подальшого відновлення. Пізніше на цьому місці планується облаштування сучасного ігрового простору для маленьких мешканців міста, який вже давно обіцяли одеситам.

Стара карусель. Фото: Офіційний канал міста

Майданчик, що знесуть. Фото: Офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про допомогу дітям з інвалідністю. А також про те, як зрозуміти, що ваша дитина — російський агент.