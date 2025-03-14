Митинг в честь Демьяна Ганула в Одессе

Митингующие на Европейской площади. Фото: Новини.LIVE

Одесситы вышли на митинг на Европейской площади, чтобы почтить память Демьяна Ганула. Кроме того, люди хотели привлечь внимание к важному и актуальному вопросу — безопасности активистов.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми на митинге.

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Свечи на площади, фото: Новости.LIVE

Российский след

Одесситы, присоединившиеся к акции, уверены: это большая потеря для города. Марина Бойко подозревает, что за убийством известного активиста стоит Россия. И это преступление — лишь очередная попытка расшатать общество.

"Я думаю, что все это очень похоже на один и тот же почерк. Это попытка дестабилизировать ситуацию в стране, максимально сделать нас слабыми, чтобы мы боялись, чтобы мы прятались и были готовы на любые условия России", — говорит Марина Бойко.

Марина Бойко присоединилась к митингу. Фото: Новости.LIVE

Безопасность активистов

Наталья Михайленко, которая также присоединилась к митингу, была знакома с Демьяном и отправляла ему видео, которые он использовал в своей деятельности. Женщина говорит: активисты давно уже не чувствуют себя в безопасности. Сама же Наталья на всякий случай всегда носит с собой жгут-турникет.

"Я не плачу только потому, что за все эти годы у меня не осталось слез, но мне очень больно. И самое печальное то, что все это происходит снова", — говорит Наталья Михайленко.

Наталья Михайленко была знакома с Демьяном, фото: Новости.LIVE

Активист мобилизовался

Как выяснилось, активист две недели назад мобилизовался. Несмотря на инвалидность, он служил в военно-морских силах. Об этом рассказал журналистам отец убитого Вадим Ганул.

"Демьян мобилизовался, хоть и имел инвалидность с детства, у него одного глаза не было. Вот уже больше двух недель прослужил в военно-морских силах, принял присягу, все как положено. Жена у него есть и ребенок — Сара, ей пять месяцев вот было", — сообщил отец активиста.

Участница митинга, фото: Новости.LIVE

Записка со свечой. фото: Новости.LIVE

Люди на митинге. Фото: Новости.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что место убийства активиста было выбрано не случайно. А также о том, что за голову активиста обещали 10 тысяч долларов.