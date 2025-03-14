Мітинг на честь Дем'яна Ганула в Одесі

Мітингувальники на Європейській площі. Фото: Новини.LIVE

Одесити вийшли на мітинг на Європейській площі, аби вшанувати пам'ять Дем'яна Ганула. Крім того, люди хотіли привернути увагу до важливого та актуального питання — безпеки активістів.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з людьми на мітингу.

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Російський слід

Одесити, що долучилися до акції, впевнені: це велика втрата для міста. Марина Бойко підозрює, що за вбивством відомого активіста стоїть Росія. І цей злочин — лише чергова спроба розхитати суспільство.

"Я думаю, що все це дуже схоже на один і той самий почерк. Це намагання дестабілізувати ситуацію в країні, максимально зробити нас слабкими, щоб ми боялися, щоб ми ховалися і були готові на будь-які умови Росії", — каже Марина Бойко.

Марина Бойко долучилась до мітингу. Фото: Новини.LIVE

Активіст мобілізувався

Наталя Михайленко, яка також долучилася до мітингу, була знайома з Дем'яном та надсилала йому відео, які він використовував у своїй діяльності. Жінка каже: активісти давно вже не почувають себе в безпеці. Сама ж Наталя на всяк випадок завжди носить із собою жгут-турнікет.

"Я не плачу тільки тому, що за всі ці роки в мене не залишилося слів, але мені дуже боляче. І найсумніше те, що все це відбувається знову", — каже Наталя Михайленко.

Наталя Михайленко була знайома з Дем'яном. Фото: Новини.LIVE

Активіст Дем'ян Ганул

Як з'ясувалося, активіст два тижні тому мобілізувався. Попри інвалідність, він служив у військово-морських силах. Про це розповів журналістам тато вбитого Вадим Ганул.

"Дем'ян мобілізувався, хоч і мав інвалідність з дитинства, у нього одного ока не було. Ось уже понад два тижні прослужив у військово-морських силах, склав присягу, все як належить. Дружина у нього є і дитина — Сара, їй п'ять місяців ось було", — повідомив батько активіста.

Учасниця мітингу. Фото: Новини.LIVE

Записка зі свічкою. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що місце вбивства активіста було обрано не випадково. А також про те, що за голову активіста обіцяли 10 тисяч доларів.