Скандальную детскую площадку в центре Одессы снесли — на новую нет денег

Старая площадка на Соборной площади. Фото: Официальный канал города

Детский городок на Соборной площади, несмотря на заверения властей, пока строить не будут. Но в бюджете города не нашли средств, чтобы построить замену снесенной площадке.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии горсовета по социальной политике и труду.

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Не нашли средств

Председатель профильной комиссии Лилия Леонидова проинформировала депутатов, что их запрос о выделении средств не возимел результата. Поскольку денег на новый детский городок вместо снесенной инклюзивной площадки в бюджете пока нет.

"На сегодняшний день комиссия по бюджету не поддержала финансирование на эти два объекта, что мы планировали обратиться, мы сделали, финансирование не предусмотрено, они рассматривают возможность", — говорит Лилия Леонидова.

Лилия Леонидова также сообщила, что бюджетная комиссия горсовета не нашла средств и на новые общественные туалеты.

Напомним, недавно мы писали о демонтаже детской площадки на Соборной площади. А также о выплатах для детей с инвалидностью в Одессе.