ФСБ викрило фейкову диверсію на Кримському мосту

Кримський міст. Фото ілюстративне: Reuters

Російські спецслужби заявили про нібито зрив "чергової спроби підриву Кримського мосту". Однак фахівці стверджують: ФСБ за допомогою таких фейків імітує активну діяльність у протидії диверсіям.

Про це повідомляють на каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Фейкова вибухівка

ФСБ заявили про виявлення та знешкодження фінської 130-кілограмової вибухівки, яку було закладено диверсантами на Кримському мосту. Однак фахівці стверджують: для підриву шляхопроводу цього було б надто замало, що викликає сумніви у правдивості заяв спецслужби РФ.

"Вони не узгодили методичку з фахівцями саперної справи, бо 130 кг вибухівки явно недостатньо для руйнування мосту. Тому виникає питання, чи справді готувалась ця операція, чи це вистава для звітності. І вочевидь слово "фінська" пропагандисти додали для аматорів, щоб вони або повірили у якусь "особливо потужну" вибухівку, або у них були якісь асоціації з Фінляндією як країною, залученою до спецоперацій проти РФ", — пишуть експерти InformNapalm.

Додамо, під час першого підриву дорожнього полотна Кримського мосту 8 жовтня 2022 року, за даними СБУ, було використано 21 тонну вибухівки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кримський міст став аварійним після атак. А також про критичну ситуацію із водою на півострові.