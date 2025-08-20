ФСБ разоблачило фейковую диверсию на Крымском мосту

Крымский мост. Фото иллюстративное: Reuters

Российские спецслужбы заявили о якобы срыве "очередной попытки подрыва Крымского моста". Однако специалисты утверждают: ФСБ с помощью таких фейков имитирует активную деятельность в противодействии диверсиям.

Об этом сообщается на канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Реклама

Читайте также:

Фейковая взрывчатка

ФСБ заявили об обнаружении и обезвреживании финской 130-килограммовой взрывчатки, которая была заложена диверсантами на Крымском мосту. Однако специалисты утверждают: для подрыва путепровода этого было бы слишком мало, что вызывает сомнения в правдивости заявлений спецслужбы РФ.

"Они не согласовали методичку со специалистами саперного дела, потому что 130 кг взрывчатки явно недостаточно для разрушения моста. Поэтому возникает вопрос, действительно ли готовилась эта операция или это спектакль для отчетности. И, очевидно, слово "финская" пропагандисты добавили для любителей, чтобы они или поверили в какую-то "особо мощную" взрывчатку, или у них были какие-то ассоциации с Финляндией как страной, привлеченной к спецоперациям против РФ", — пишут эксперты InformNapalm.

Добавим, во время первого подрыва дорожного полотна Крымского моста 8 октября 2022 года, по данным СБУ, была использована 21 тонна взрывчатки.

Напомним, недавно мы писали о том, что Крымский мост стал аварийным после атак. А также о критической ситуации с водой на полуострове.