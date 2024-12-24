Частина мешканців Одещини платитиме за світло менше

Людина гріється біля електрообігрівача. Фото: ілюстративне/freeepik

Мешканці населених пунктів Одещини, де немає газу та централізованої подачі тепла, платитимуть за електроопалення майже вдвічі менше. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Знижений тариф

За словами очільника області, Кабмін спростив процедуру отримання мешканцям багатоквартирних будинків у населених пунктах, в яких відсутнє газопостачання та централізоване теплопостачання, переходу на тариф для електроопалення.

"Жителі м. Кілія, м. Вилкове, м. Арциз, смт Сергіївка та інших населених пунктів мають змогу розраховуватися за електроенергію під час опалення домівок за тарифом — 2,64 грн за кіловат (до 2 000 кВт)", — зазначив Олег Кіпер.

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