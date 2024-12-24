Часть жителей Одесщины будет платить за свет меньше

Для жителей Одесчины пересмотрят тариф за свет — кому именно
Жители населенных пунктов Одесской области, где нет газа и централизованной подачи тепла, будут платить за электроотопление почти вдвое меньше. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Сниженный тариф
По словам главы области, Кабмин упростил процедуру получения жильцам многоквартирных домов в населенных пунктах, в которых отсутствует газоснабжение и централизованное теплоснабжение, переход на тариф для электроотопления.
"Жители г. Килия, г. Вилково, г. Арциз, пгт Сергеевка и других населенных пунктов могут рассчитываться за электроэнергию во время отопления домов по тарифу - 2,64 грн за киловатт (до 2000 кВт)", — отметил Олег Кипер .
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