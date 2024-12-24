Часть жителей Одесщины будет платить за свет меньше

Человек греется у электрообогревателя. Фото: иллюстративное/freeepik

Жители населенных пунктов Одесской области, где нет газа и централизованной подачи тепла, будут платить за электроотопление почти вдвое меньше. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сниженный тариф

По словам главы области, Кабмин упростил процедуру получения жильцам многоквартирных домов в населенных пунктах, в которых отсутствует газоснабжение и централизованное теплоснабжение, переход на тариф для электроотопления.

"Жители г. Килия, г. Вилково, г. Арциз, пгт Сергеевка и других населенных пунктов могут рассчитываться за электроэнергию во время отопления домов по тарифу - 2,64 грн за киловатт (до 2000 кВт)", — отметил Олег Кипер .

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