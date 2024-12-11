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Для одеситів Європа стала ближчою — SkyUp літатиме з Кишинева

11 грудня 2024 17:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
SkyUp розпочне рейси з Кишинева, коли
Літак в аеропорту. Фото: SkyUp
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Українська авіакомпанія SkyUp вже навесні наступного року розпочне прямі регулярні рейси з Кишинева до європейських країн. Квитки вже можна придбати. 

Про це повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

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Перші рейси розпочнуться вже у квітні наступного року за такими маршрутами:

  • Кишинів — Париж, Франція (Пн, Пт); 
  • Кишинів — Лісабон, Португалія (Пт);
  • Кишинів — Барселона, Іспанія (Ср, з подальшим збільшенням до трьох разів на тиждень); 
  • Кишинів — Аліканте, Іспанія (Пн, Пт); 
  • Кишинів — Пальма-де-Майорка, Іспанія (Ср, Сб); 
  • Кишинів — Ларнака, Кіпр (Тричі на тиждень);
  • Кишинів — Салоніки, Греція (Вт); 
  • Кишинів — Іракліон, Греція (Пн, Ср, Сб, з подальшим збільшенням до чотирьох разів на тиждень).

У SkyUp зазначили, що обрали саме аеропорт Кишинева як один з найближчих міжнародних хабів до українського кордону, що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів. 

Нагадаємо, аеротрансфер Одеса-Кишинів змінив розклад. Також ми писали про те, чи реально відкрити аеропорти в Україні під час війни.

Одеса авіарейси Молдова літак подорож транспорт

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