SkyUp розпочне рейси з Кишинева, коли

Літак в аеропорту. Фото: SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp вже навесні наступного року розпочне прямі регулярні рейси з Кишинева до європейських країн. Квитки вже можна придбати.

Про це повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

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Перші рейси розпочнуться вже у квітні наступного року за такими маршрутами:

Кишинів — Париж, Франція (Пн, Пт);

Кишинів — Лісабон, Португалія (Пт);

Кишинів — Барселона, Іспанія (Ср, з подальшим збільшенням до трьох разів на тиждень);

Кишинів — Аліканте, Іспанія (Пн, Пт);

Кишинів — Пальма-де-Майорка, Іспанія (Ср, Сб);

Кишинів — Ларнака, Кіпр (Тричі на тиждень);

Кишинів — Салоніки, Греція (Вт);

Кишинів — Іракліон, Греція (Пн, Ср, Сб, з подальшим збільшенням до чотирьох разів на тиждень).

У SkyUp зазначили, що обрали саме аеропорт Кишинева як один з найближчих міжнародних хабів до українського кордону, що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів.

Нагадаємо, аеротрансфер Одеса-Кишинів змінив розклад. Також ми писали про те, чи реально відкрити аеропорти в Україні під час війни.