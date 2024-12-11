SkyUp розпочне рейси з Кишинева, коли

Для одеситів Європа стала ближчою — SkyUp літатиме з Кишинева
Українська авіакомпанія SkyUp вже навесні наступного року розпочне прямі регулярні рейси з Кишинева до європейських країн. Квитки вже можна придбати.
Про це повідомили у пресслужбі авіаперевізника.
Коли і куди
Перші рейси розпочнуться вже у квітні наступного року за такими маршрутами:
- Кишинів — Париж, Франція (Пн, Пт);
- Кишинів — Лісабон, Португалія (Пт);
- Кишинів — Барселона, Іспанія (Ср, з подальшим збільшенням до трьох разів на тиждень);
- Кишинів — Аліканте, Іспанія (Пн, Пт);
- Кишинів — Пальма-де-Майорка, Іспанія (Ср, Сб);
- Кишинів — Ларнака, Кіпр (Тричі на тиждень);
- Кишинів — Салоніки, Греція (Вт);
- Кишинів — Іракліон, Греція (Пн, Ср, Сб, з подальшим збільшенням до чотирьох разів на тиждень).
У SkyUp зазначили, що обрали саме аеропорт Кишинева як один з найближчих міжнародних хабів до українського кордону, що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів.
Нагадаємо, аеротрансфер Одеса-Кишинів змінив розклад. Також ми писали про те, чи реально відкрити аеропорти в Україні під час війни.
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