SkyUp начнет рейсы из Кишинева, когда

Самолет в аэропорту. Фото: SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp уже весной следующего года начнет прямые регулярные рейсы из Кишинева в европейские страны. Билеты уже можно приобрести.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Первые рейсы начнутся уже в апреле следующего года по следующим маршрутам:

Кишинев — Париж, Франция (Пн, Пт);

Кишинев — Лиссабон, Португалия (Пт);

Кишинев — Барселона, Испания (Ср., с последующим увеличением до трех раз в неделю);

Кишинев — Аликанте, Испания (Пн, Пт);

Кишинев — Пальма-де-Майорка, Испания (Ср, Сб);

Кишинев — Ларнака, Кипр (Трижды в неделю);

Кишинев — Салоники, Греция (Вт);

Кишинев — Ираклион, Греция (Пн, Ср, Сб, с последующим увеличением до четырех раз в неделю).

В SkyUp отметили, что избрали именно аэропорт Кишинева как один из ближайших международных хабов к украинской границе, что делает его логистически удобным и надежным решением для организации международных маршрутов.

Напомним, аэротрансфер Одесса-Кишинев изменил расписание. Также мы писали о том, реально ли открыть аэропорты в Украине во время войны.