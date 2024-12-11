SkyUp начнет рейсы из Кишинева, когда

Для одесситов Европа стала ближе — SkyUp будет летать из Кишинева
Украинская авиакомпания SkyUp уже весной следующего года начнет прямые регулярные рейсы из Кишинева в европейские страны. Билеты уже можно приобрести.
Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Когда и куда
Первые рейсы начнутся уже в апреле следующего года по следующим маршрутам:
- Кишинев — Париж, Франция (Пн, Пт);
- Кишинев — Лиссабон, Португалия (Пт);
- Кишинев — Барселона, Испания (Ср., с последующим увеличением до трех раз в неделю);
- Кишинев — Аликанте, Испания (Пн, Пт);
- Кишинев — Пальма-де-Майорка, Испания (Ср, Сб);
- Кишинев — Ларнака, Кипр (Трижды в неделю);
- Кишинев — Салоники, Греция (Вт);
- Кишинев — Ираклион, Греция (Пн, Ср, Сб, с последующим увеличением до четырех раз в неделю).
В SkyUp отметили, что избрали именно аэропорт Кишинева как один из ближайших международных хабов к украинской границе, что делает его логистически удобным и надежным решением для организации международных маршрутов.
Напомним, аэротрансфер Одесса-Кишинев изменил расписание. Также мы писали о том, реально ли открыть аэропорты в Украине во время войны.
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