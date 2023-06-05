До 9 років ув'язнення загрожує одеситам, які допомагали ухилянтам

Викриття порушників закону. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині судитимуть організовану групу злочинців, які за грошову винагороду займалися незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон. Чотирьом фігурантам, які організовували незаконний канал переправлення, консультували й супроводжували "клієнтів" до кордону України, загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області

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Як діяла незаконна схема

Зловмисники через один з месенджерів знайшли трьох "клієнтів" з Одещини, Вінниччини та Івано-Франківщини. Зустрівши їх на ринку "Привоз", на своїй автівці відвезли до кордону з сусідньою країною і, проконсультувавши, як обійти блокпости та прикордонні наряди, вказали подальший піший маршрут.

Саме тоді їх затримали поліцейські та прикордонники. У зловмисників вилучили 14600 доларів США та автомобілі, на яких спільники перевозили клієнтів.

За даними слідства, громадяни віком від 25-х до 37-ми років зорганізувалися в стійке злочинне об’єднання та розробили схему переправлення призовників обхідними шляхами до сусідньої держави, сподіваючись так швидко трохи заробити.

Кримінальна відповідальність

Слідчі висунули фігурантам обвинувачення в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України організованою групою. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Всього поліцейські задокументували та висунули фігурантам обвинувачення за шістьма епізодами протиправних дій. Обвинувальні акти правоохоронці скерували до суду.

Правопорушникам, згідно із чинним законодавством, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.