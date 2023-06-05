К 9 годам заключения грозит одесситам, помогавшим уклоняющимся.

Разоблачение нарушителей закона. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области будут судить организованную группу преступников, которые за денежное вознаграждение занимались незаконной переправкой мужчин призывного возраста за границу. Четверым фигурантам, которые организовывали незаконный канал переправки, консультировали и сопровождали "клиентов" до границы Украины, грозит до девяти лет заключения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как действовала незаконная схема

Злоумышленники через один из мессенджеров нашли трех "клиентов" из Одесчины, Винницкой и Ивано-Франковской областей. Встретив их на рынке "Привоз", на своем автомобиле отвезли к границе с соседней страной и, проконсультировав, как обойти блокпосты и пограничные наряды, указали дальнейший пеший маршрут.

В это время их задержали полицейские и пограничники. У злоумышленников изъяли 14 600 долларов США и автомобили, на которых сообщники перевозили клиентов.

По данным следствия, граждане в возрасте от 25 до 37 лет организовались в устойчивое преступное объединение и разработали схему переправки призывников обходными путями в соседнее государство, надеясь так быстро немного заработать.

Уголовная ответственность

Следователи выдвинули фигурантам обвинения в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины организованной группой. Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Всего полицейские задокументировали и выдвинули фигурантам обвинения по шести эпизодам противоправных действий. Обвинительные акты правоохранители направили в суд.

Правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.