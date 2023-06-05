К 9 годам заключения грозит одесситам, помогавшим уклоняющимся.

До 9 лет тюрьмы грозит одесситам, помогавшим уклонистам
В Одесской области будут судить организованную группу преступников, которые за денежное вознаграждение занимались незаконной переправкой мужчин призывного возраста за границу. Четверым фигурантам, которые организовывали незаконный канал переправки, консультировали и сопровождали "клиентов" до границы Украины, грозит до девяти лет заключения.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Как действовала незаконная схема
Злоумышленники через один из мессенджеров нашли трех "клиентов" из Одесчины, Винницкой и Ивано-Франковской областей. Встретив их на рынке "Привоз", на своем автомобиле отвезли к границе с соседней страной и, проконсультировав, как обойти блокпосты и пограничные наряды, указали дальнейший пеший маршрут.
В это время их задержали полицейские и пограничники. У злоумышленников изъяли 14 600 долларов США и автомобили, на которых сообщники перевозили клиентов.
По данным следствия, граждане в возрасте от 25 до 37 лет организовались в устойчивое преступное объединение и разработали схему переправки призывников обходными путями в соседнее государство, надеясь так быстро немного заработать.
Уголовная ответственность
Следователи выдвинули фигурантам обвинения в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины организованной группой. Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.
Всего полицейские задокументировали и выдвинули фигурантам обвинения по шести эпизодам противоправных действий. Обвинительные акты правоохранители направили в суд.
Правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.