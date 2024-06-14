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До берегу Одещини знову прибило міну

14 червня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знищення ворожої міни на узбережжі Одещини: ВМС ЗСУ
На Одещині знищили ворожу міну. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

До узбережжя Чорного моря в Одеській області хвилями прибило небезпечний боєприпас. Сьогодні, 14 червня, військові моряки прибули на місце події, аби знешкодити міну.

Про це повідомили у  Військово-морських силах Збройних сил України.

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"Після ідентифікації міни, силами та засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", — зазначено у повідомленні.

Командування ВМС ЗС України нагадує одеситам та гостям регіону про небезпеку підозрілих вибухонебезпечних предметів. Якщо ви виявили такі предмети, не наближайтеся до них, не торкайтеся і не намагайтеся самостійно їх переміщувати або знешкоджувати. У разі виявлення небезпечних об’єктів —  негайно повідомте відповідні служби за номером 102.

Гарячі лінії в Одеській області

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Ми писали раніше, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.

ВМС
Чорне море
міна
Одеса
російські війська
вибух
Одеська область
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