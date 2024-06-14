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К берегу Одесчины снова прибило мину

14 июня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Уничтожение вражеской мины на побережье Одесской области: ВМС ВСУ
В Одесской области уничтожили вражескую мину. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На побережье Черного моря в Одесской области волнами прибило опасный боеприпас. Сегодня, 14 июня, военные моряки прибыли на место происшествия, чтобы обезвредить мину.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"После идентификации мины, силами и средствами ВМС ВС Украины опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности" , — говорится в сообщении.

Командование ВМС ВС Украины напоминает одесситам и гостям региона об опасности подозрительных взрывоопасных предметов. Если вы обнаружили такие предметы, не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать их или обезвреживать. В случае обнаружения опасных объектов, немедленно сообщите соответствующие службы по номеру 102.

Горячие линии в Одесской области

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103 ;
  • Патрульная служба МВД Украины — 102 ;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01 .

Мы писали ранее, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Противоминные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.

ВМС
Черное море
мина
Одесса
российские войска
взрыв
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