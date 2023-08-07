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До Чонгарського та Генічеського мостів приєднається й залізничний, — Братчук

7 серпня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна може вдарити по залізничному мосту на окупованому півдні
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот з телемарафону
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 6 серпня, Збройні сили України завдали "хірургічних ударів" по логістичних шляхах окупантів на півдні, у наслідку чого були пошкоджені мости на Чонгарі та Арабатській стрілці. Проте невдовзі непридатним для транспортування може стати й залізничний міст, який з'єднує Крим з материковою частиною України.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, ураження мостів дає можливість послабити ворогів, адже вони стають менш забезпеченими. Речник УДА Сергій Братчук повідомив, що це не останні подібні новини, за його словами такі події будуть відбуватися і з залізничним мостом.

"Думаю, що є вогневі засоби ураження, які над цим попрацюють. Та до Чонгару та Генічеського мостів приєднається й залізничний", — сказав Сергій Братчук. 

Також речник УДА додав, що окупанти зняли сюжет про залізничну дорогу та самі виклали відповідні координати. 

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, Україна уразила Чонгарський та Генічеський мости. 

Також ми писали, що після точкових ударів по логістичних шляхах постачання на тимчасово окупованому півдні ворог відчуває небезпеку. Окупантам доводиться транспортували резерви на критично близькій відстані до українських сил оборони.

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