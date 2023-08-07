Далекобійність Сил оборони окупантів суттєво лякає і дивує

Пошкоджений міст через Чонгар. Фото: росЗМІ

Після точкових ударів по логістичних шляхах постачання на тимчасово окупованому півдні ворог відчуває небезпеку. Окупантам доводиться транспортували резерви на критично близькій відстані до українських сил оборони.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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За її словами, Сили оборони нищать не інфраструктуру, яка нам теж знадобиться, а нищать плани та стратегію ворога. Тому удари по цих мостах привели їх до такого стану, коли вони не здатні допомагати ворогу постачати те, що їм необхідно.

"Те, що вони підтягували з Кримського півострову, вони зараз змушені пускати в обхід — через Армянськ. А це критично близько до українських сил оборони. Адже далекобійність ЗСУ їх зараз дуже лякає і дивує", — наголошує Гуменюк.

Також речниця "Півдня" зазначає, що наразі інтенсивність обстрілів з боку росіян суттєво зменшилася, адже їм неможливо зараз швидко та оперативно підвозити усе необхідне, у тому числі й живу силу.

"Ми відчуваємо це, бо, відпрацювавши по пунктах польового боєпостачання ворога дуже потужно, бачимо, що він не може підтягнути ресурси і збільшити обстріли. Саме тому ЗСУ обрали стратегію знищення сил ворога у тилу", — додає Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, у неділю, 6 серпня, ЗСУ завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах, які з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, змусивши російські сили перенаправити автомобільний рух з коротших східних маршрутів на довші західні.