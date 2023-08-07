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Мы добавили врагу логистических проблем, — Гуменюк о попадании по мостам

7 августа 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дальнобойность Сил обороны окупантов существенно пугает и удивляет
Поврежден мост через Чонгар. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После точечных ударов по логистическим путям снабжения на временно оккупированном юге враг чувствует опасность. Оккупантам приходится транспортировать резервы на критически близком расстоянии до украинских сил обороны.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, Силы обороны уничтожают не инфраструктуру, которая нам тоже пригодится, а уничтожают планы и стратегию врага. Поэтому удары по этим мостам привели их в такое состояние, когда они не способны помогать врагу поставлять то, что им необходимо.

"То, что они подтягивали с Крымского полуострова, они сейчас вынуждены пускать в обход через Армянск. А это критически близко к украинским силам обороны. Ведь дальнобойность ВСУ их сейчас очень пугает и удивляет", — отмечает Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" отмечает, что сейчас интенсивность обстрелов со стороны россиян существенно уменьшилась, ведь им невозможно сейчас быстро и оперативно подвозить все необходимое, в том числе и живую силу.

"Мы чувствуем это, потому что, отработав по пунктам полевого боеснабжения врага очень мощно, видим, что он не может подтянуть ресурсы и увеличить обстрелы. Именно поэтому ВСУ избрали стратегию уничтожения сил врага в тылу", — добавляет Наталья Гуменюк.

Напомним, в воскресенье, 6 августа, ВСУ нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам, соединяющим оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, заставив российские силы перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

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