Контроль над Чорним морем переходить на бік України

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: БРАТЧУК

Оперативна ситуація у Чорному морі поступово переходить на бік України. Росія втрачає свою панівну позицію, яку намагалася продемонструвати світу.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, Україна показала, що така баз?а як Новоросійськ, який є основною базою ЧФ РФ, є уразливою.

"Коли уразливий міст (кримський. — Ред.) — це боляче, а коли уразлива віддалена від берегів України російська база на Чорному морі, це не просто ляпас, а щось більше", — наголосив речник УДА.

Також наразі важко сказати, що Україна своїми діями заблокувала Азовське море. Але що такі дії стримують і змушують зайвий раз подумати про наслідки Чорноморський флот Російської Федерації — це так. Адже жоден корабель РФ у Чорному морі нічого не може зробити проти атаки надводних дронів, тим більш, якщо їх буде декілька.

"Екіпажам цих кораблів треба позаздрити підводним човнам, бо там зараз росіянам безпечніше", — додав Братчук.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилося відео, як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків.

Також ми писали, що країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.