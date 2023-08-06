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Контроль над Черным морем переходит на сторону Украины, — Братчук

6 августа 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Контроль над Черным морем переходит на сторону Украины
Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: БРАТЧУК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Оперативная ситуация в Черном море постепенно переходит в сторону Украины. Россия теряет свою позицию, которую пыталась продемонстрировать миру.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, Украина показала, что такая база как Новороссийск, являющийся основной базой ЧФ РФ, уязвима.

"Когда уязвим мост (крымский. — Ред.) — это больно, а когда уязвима отдаленная от берегов Украины российская база на Черном море, это не просто пощечина, а нечто большее", — подчеркнул спикер УГА.

Также трудно сказать, что Украина своими действиями заблокировала Азовское море. Но что такие действия сдерживают и вынуждают лишний раз подумать о последствиях Черноморского флота Российской Федерации — это так. Ведь ни один корабль РФ в Черном море ничего не может сделать против атаки надводных дронов, тем более, если их будет несколько.

"Экипажам этих кораблей надо позавидовать подлодкам, потому что там сейчас россиянам безопаснее", — добавил Братчук.

Напомним, 4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, отчего затопило один из его отсеков.

Также мы писали, что страна-агрессор после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

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