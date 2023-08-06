Контроль над Черным морем переходит на сторону Украины, — Братчук
Оперативная ситуация в Черном море постепенно переходит в сторону Украины. Россия теряет свою позицию, которую пыталась продемонстрировать миру.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, Украина показала, что такая база как Новороссийск, являющийся основной базой ЧФ РФ, уязвима.
"Когда уязвим мост (крымский. — Ред.) — это больно, а когда уязвима отдаленная от берегов Украины российская база на Черном море, это не просто пощечина, а нечто большее", — подчеркнул спикер УГА.
Также трудно сказать, что Украина своими действиями заблокировала Азовское море. Но что такие действия сдерживают и вынуждают лишний раз подумать о последствиях Черноморского флота Российской Федерации — это так. Ведь ни один корабль РФ в Черном море ничего не может сделать против атаки надводных дронов, тем более, если их будет несколько.
"Экипажам этих кораблей надо позавидовать подлодкам, потому что там сейчас россиянам безопаснее", — добавил Братчук.
Напомним, 4 августа в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, отчего затопило один из его отсеков.
Также мы писали, что страна-агрессор после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.