Украина может ударить по железнодорожному мосту на оккупированном юге

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Скриншот с телемарафона

Вчера, 6 августа, Вооруженные силы Украины нанесли "хирургические удары" по логистическим путям оккупантов на юге, в результате чего были повреждены мосты на Чонгаре и Арабатской стрелке. Однако вскоре непригодным для транспортировки может стать и железнодорожный мост, соединяющий Крым с материковой частью Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, поражение мостов позволяет ослабить врагов, ведь они становятся менее обеспеченными. Спикер УГА Сергей Братчук сообщил, что это не последние подобные новости, по его словам, такие события будут происходить и с железнодорожным мостом.

"Думаю, что есть огневые средства поражения, которые над этим поработают. Но к Чонгару и Геническому мосту присоединится и железнодорожный", — сказал Сергей Братчук.

Также спикер УГА добавил, что оккупанты сняли сюжет, о железнодорожной дороге и сами выложили соответствующие координаты.

Напомним, вчера, 6 августа, Украина поразила Чонгарский и Генический мосты.

Также мы писали, что после точечных ударов по логистическим путям снабжения на временно оккупированном юге враг испытывает опасность. Оккупантам приходится транспортировать резервы на критически близком расстоянии до украинских сил обороны.