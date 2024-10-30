Одесит намагався повернутися в Україну лісами

Прикордонники затримали порушника. Фото: ДПСУ

Мешканець Одещини незаконно, блукаючи лісами, втік до Європи, але згодом вирішив повернутися. Так само незаконно. Але цього разу його затримали прикордонники.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Лісовий мандрівник

Прикордонники Чопського загону затримали 30-річного мешканця Одещини у лісі. Він намагався тікати й ховатися у хащах. Щоби зупинити його, наряду довелося декілька разів стріляти у повітря. Врешті, втікач здався.

Він розповів, що у вересні незаконно перетнув кордон з Румунією після чотирьох днів блукання буковинськими лісами. Звідти одесит вирушив до Німеччини. Знайти там роботу він не зміг і вирішив повернутися до України. Чоловік вирішив перетнути кордон нелегально, бо боявся, що його покарають за попереднє порушення.

Покарання за незаконний перетин кордону

Незаконний перетин, незалежно від того, вдався він чи ні, тягне за собою накладення штрафу від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Це стосується і тих, хто незаконно виїхав, а тепер хоче повернутися до України.

Нагадаємо, на Одещині затримали іноземця, яких хотів перетнути кордон з підробленими водійськими правами. Раніше ми повідомляли про одесита, який намагався залучити прикордонника до схеми переправлення ухилянтів.