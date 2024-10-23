На Одещині ухилянти намагалися підкупити прикордонника

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: ДПСУ

Організатор схеми переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров'я намагався залучити до своїх оборудок прикордонника. Але той одразу ж повідомив про спробу підкупу співробітникам внутрішньої безпеки відомства.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Щедра пропозиція

Мешканець Одещини обіцяв прикордоннику 10 тис. доларів за інформацію про місцезнаходження нарядів ДПСУ. Щоби підтвердити серйозність намірів, він передав військовослужбовцю 2 тис. доларів завдатку.

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: ДПСУ

Організатора затримали в одному з населених пунктів Роздільнянського району. Він намагався переправити за кордон двох чоловіків. Кожен з них мав заплатити "провідникові" по 6 тис. доларів.

Мічені гроші. Фото: ДПСУ

Що загрожує порушникам

Організатору повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через кордон і пропозиції хабаря посадовій особі. Максимальне покарання за ці злочини — п'ять років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою з правом внести заставу у 180 тис. грн. На ухилянтів склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, на Одещині затримали двох чоловіків, які видавали себе за багатодітних батьків. Також в області перекрили черговий канал переправлення ухилянтів за кордон.