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Фантомні діти — на Одещині прикордонники затримали двох псевдотатусів

23 жовтня 2024 14:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині ухилянти видавали себе за багатодітних батьків
Чоловік з підробленим паспортом пропонував хабар прикордонникам. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє чоловіків намагалися видати себе за багатодітних батьків, щоби виїхати за кордон. Коли обман розкрився, вони спробували "вирішити питання" за допомогою хабаря. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України

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Сумнівні свідоцтва

У пункті пропуску "Старокозаче" 41-річний чоловік надав для перевірки свідоцтва про народження дітей, буцімто видані в Азербайджані. Інспектор прикордонного контролю виявив, що два з них підроблені. Тоді мандрівник спробував "владнати справу", запропонувавши прикордоннику 500 доларів.

Підозрілий паспорт

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" затримали іншого 57-річного "багатодітного тата". Закордонний паспорт, який він надав, рахується у базі даних як викрадений або втрачений. Чоловік запевняв, що нічого про це не знає, й пропонував прикордонникам 500 доларів хабаря. 

Що загрожує порушникам

В обох випадках прикордонники відмовилися від грошей. Інформацію про порушників передали у поліцію. Зазначимо, що пропозиція хабаря службовій особі карається штрафом від 8,5 тис. грн до 12,7 тис. грн, або обмеженням волі від двох до чотирьох років, або ув'язненням на той самий строк. Крім того, за підробку документів "світить" штраф до 17 тис. грн або два роки обмеження волі чи пробаційного нагляду. 

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік оформив фіктивний шлюб, щоби потрапити за кордон. А на Закарпатті військовозобов'язаний взагалі "перетворився" на дівчину-одеситку.

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