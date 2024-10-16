Ухилянт намагався перетнути кордон, видаючи себе за дівчину

Порушник кордону і його документи. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Лужанка" у Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який впевнено видавав себе за жінку. Тепер майстром перевтілення займеться поліція.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Перетинаючи кордон, чоловік показав документи на ім'я 25-річної одеситки. Втім, прикордонники встановили, що ще минулого року "дівчина" була чоловіком і навіть встигла пройти ВЛК.

Інформацію про порушника передали поліції.

Зазначимо що за спробу незаконного перетинання кордону передбачені штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту.

Нагадаємо, раніше одеські прикордонники викрили фіктивне подружжя. Чоловік і жінка не змогли відповісти, ані коли вони уклали шлюб, ані де вони проживають.

Також на Одещині затримали жінку, яка переховувала у себе військовозобов'язаних, що планували перетнути кордон.