Уклончивый пытался пересечь границу, выдавая себя за девушку

Нарушитель границы и его документы. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который уверенно выдавал себя за женщину. Теперь мастером перевоплощения займется полиция.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Пересекая границу, мужчина показал документы на имя 25-летней одесситки. Впрочем, пограничники установили, что еще в прошлом году "девушка" была мужчиной и даже успела пройти ВВК.

Информацию о нарушителе передали полиции.

Отметим, что за попытку незаконного пересечения границы предусмотрены штрафы от 8,5 тыс. грн до 13,6 тыс. грн или от 10 до 15 суток ареста.

Напомним, ранее одесские пограничники разоблачили фиктивных супругов. Муж и жена не смогли ответить, ни когда они заключили брак, ни где они проживают.

Также в Одесской области задержали женщину, которая скрывала у себя военнообязанных, планировавших пересечь границу.