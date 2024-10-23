В Одесской области уклонисты выдавали себя за многодетных родителей

Мужчина с поддельным паспортом предлагал взятку пограничникам. Фото: ГПСУ

Двое мужчин пытались выдать себя за многодетных родителей, чтобы уехать за границу. Когда обман раскрылся, они попытались "решить вопрос" с помощью взятки.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Сомнительные свидетельства

В пункте пропуска "Староказачье" 41-летний мужчина предоставил для проверки свидетельства о рождении детей, якобы выданные в Азербайджане. Инспектор пограничного контроля обнаружил, что два из них поддельные. Тогда путешественник попытался "замять дело", предложив пограничнику 500 долларов.

Подозрительный паспорт

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" задержали другого 57-летнего "многодетного папу". Загранпаспорт, который он предоставил, числится в базе данных как похищенный или потерянный. Мужчина уверял, что ничего об этом не знает, и предлагал пограничникам 500 долларов взятки.

Что грозит нарушителям

В обоих случаях пограничники отказались от денег. Информацию о нарушителях передали в полицию. Отметим, что предложение взятки должностному лицу карается штрафом от 8,5 тыс. грн до 12,7 тыс. грн, или ограничением свободы от двух до четырех лет, или заключением на тот же срок. Кроме того, за подделку документов "светит" штраф до 17 тыс. грн или два года ограничения свободы или пробационного надзора.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина оформил фиктивный брак, чтобы попасть за границу. А в Закарпатье военнообязанный вообще "превратился" в девушку-одесситку.