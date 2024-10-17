На Одещині затримали 19 ухилянтів

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Прикордонники зупинили 19 чоловіків біля кордону з Молдовою. Військовозобов'язані заплатили досить великі кошти за інструктаж від онлайн-провідника. Тепер на них склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Що відомо

Чоловіки заплатили від 3 тис. доларів до 5 тис. доларів організатору, який давав їм вказівки через Telegram-канал. Щоби бути менш помітними, вони поділилися на дві групи — у вісім і одинадцять осіб. Затримали їх за декілька кілометрів від кордону.

Покарання для порушників

Зазначимо, що за спробу незаконного перетинання кордону передбачені штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту. Покарання для організаторів переправлення людей жорсткіше — від трьох до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за 25-річну одеситку.

Також у Львові прикордонники не дозволили виїхати в Польщу чоловіку, який супроводжував людину з інвалідністю. Заборону від охоронців держрубежів військовозобов'язаний оскаржив у суді.